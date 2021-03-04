فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الايطالي “هدية جديدة للإنتر”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الايطالي التي أقيمت مساء اليوم الاربعاء على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة 25 من الدوري الايطالي 2021/2020، وانتهت بتعادل مخيب للآمال لعشاق الروسونيري، وهدية جديدة للإنتر الذي يمكنه تعزيز صدارته للمسابقة.

وواصل ميلان بهذه النتيجة نزيف النقاط في سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي أمام الضعفاء، فبعد أسبوعين من سقوطه في الخسارة أمام سبيزيا (2/صفر)، تعادل بصعوبة خلال الثواني الأخيرة مع ضيفه أودينيزي بنتيجة 1/1.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز روما على مضيفه فيورنتينا 2/1، وأتالانتا على ضيفه كروتوني 5/1، وفيرونا على مضيفه بينفينتو 3 / صفر، وكالياري على ضيفه بولونيا 1/صفر، فيما تعادل نابولي مع مضيفه ساسولو 3/3، وسامبدوريا مع مضيفه جنوى 1/1.

وبقي ميلان، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف جاره اللدود إنتر (المتصدر)، الذي يحل ضيفا على بارما غدا الخميس في المرحلة ذاتها. في المقابل، رفع أودينيزي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وظهر ميلان بشكل باهت للغاية، حيث بدا تأثره بغياب عدد من عناصره الأساسية في مقدمتهم المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش والتركي هاكن تشالهانوجلو والجزائري إسماعيل بن ناصر للإصابة.

وبادر أودينيزي بتسجيل هدف مباغت حمل توقيع رودريجو بيساو في الدقيقة 68، لكن فرانك كيسي أحرز هدف التعادل لميلان في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

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