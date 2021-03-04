نتيجة مباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الايطالي “استمرار نزيف النقاط أمام الضعفاء”

تعرف على نتيجة مباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الايطالي التي أقيمت مساء اليوم الاربعاء على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة 25 من الدوري الايطالي 2021/2020، وانتهت بتعادل مخيب للآمال لعشاق الروسونيري.

وواصل ميلان بهذه النتيجة نزيف النقاط في سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي أمام الضعفاء، فبعد أسبوعين من سقوطه في الخسارة أمام سبيزيا (2/صفر)، تعادل بصعوبة خلال الثواني الأخيرة مع ضيفه أودينيزي بنتيجة 1/1.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز روما على مضيفه فيورنتينا 2/1، وأتالانتا على ضيفه كروتوني 5/1، وفيرونا على مضيفه بينفينتو 3 / صفر، وكالياري على ضيفه بولونيا 1/صفر، فيما تعادل نابولي مع مضيفه ساسولو 3/3، وسامبدوريا مع مضيفه جنوD 1/1.

وبقي ميلان، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف جاره اللدود إنتر (المتصدر)، الذي يحل ضيفا على بارما غدا الخميس في المرحلة ذاتها. في المقابل، رفع أودينيزي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وظهر ميلان بشكل باهت للغاية، حيث بدا تأثره بغياب عدد من عناصره الأساسية في مقدمتهم المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش والتركي هاكن تشالهانوجلو والجزائري إسماعيل بن ناصر للإصابة.

وبادر أودينيزي بتسجيل هدف مباغت حمل توقيع رودريجو بيساو في الدقيقة 68، لكن فرانك كيسي أحرز هدف التعادل لميلان في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

واتسمت بداية المباراة بالهدوء من جانب ميلان، قبل أن تشهد الدقيقة 16 مطالبة لاعبي الفريق اللومباردي بالحصول على ركلة جزاء، بعد سقوط فرانك كيسي داخل منطقة جزاء أودينيزي من جانب تولجاي أرسلان، لاعب الضيوف، لكن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب.

وقاد إبراهيم دياز هجمة عنترية لميلان في الدقيقة 19، حيث انطلق بالكرة قبل أن يسدد من خارج منطقة الجزاء، لكن خوان أجوستين موسو، حارس مرمى أودينيزي أمسكها بصعوبة.

واصل ميلان استحواذه على الكرة ولكن بلا فاعلية على المرمى، قبل أن يهدر صامويل كاستييجو فرصة في الدقيقة 40، حينما توغل بالكرة حتى وصل بها للمنطقة، ثم سدد في حراسة الدفاع، لكن موسو تصدى للكرة بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

اكتسب أودينيزي مزيدا من الثقة خلال الشوط الأول، وأهدر فرصة مؤكدة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 49، حينما أرسل تيو هيرنانديز تمريرة خاطئة لحارس مرماه جيانلويجي دوناروما، لكن رودريجيو دي بول استخلص الكرة وراوغ حارس ميلان، قبل أن يرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين، ليتابعها ليا نيستوروفسكي بضربة رأس، لكن الأرض انشقت عن أليسيو رومانيولي، الذي أبعد الكرة من على خط المرمى.

وأطلق سواليهو ميتي لاعب اودينيزي قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة 51، أبعدها موسو بأطراف أصابعه لركنية كادت أن تسفر عن هدف لميلان في الدقيقة التالية، حيث تابع كيسي الركلة الركنية وسدد ضربة رأس، تصدى لها حارس أودينيزي.

واصل ميلان هجومه، وسدد كاستييجو كرة زاحفة من خارج المنطقة في الدقيقة 59، أمسكها موسو على مرتين

وحملت الدقيقة 68 صدمة لجماهير ميلان، بعدما أحرز أودينيزي هدفا عن طريق رودريجو بيساو، الذي تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق دي بول، ليسدد ضربة رأس، واضعا الكرة على يسار دوناروما وتعانق الشباك.

حاول ميلان تسجيل هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، لتشهد الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ركلة جزاء للفريق المضيف، بعدما قام جينس لارسين لاعب أودينيزي بلمس الكرة داخل منطقة جزاء فريقه.

ونفذ كيسي ركلة الجزاء، بنجاح، مسجلا هدف التعادل لميلان في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع، ويطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية مباشرة.