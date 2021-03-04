شكرا لقرائتكم خبر عن كريستال بالاس ضد مان يونايتد .. الشياطين الحمر تعود للخلف في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابتعد مانشستر يونايتد خطوة جديدة للوراء عن المتصدر مانشستر سيتي، بتعادله مع ضيفه كريستال بالاس 0-0 مساء الأربعاء، بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي أجواء ضبابية على ملعب سلهيرست بارك، قدم الفريقان أداء متواضعا. ورفع يونايتد رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق 14 نقطة عن المتصدر سيتي، فيما ارتفع رصيد بالاس إلى 34 نقطة في المركز 13.

لقاء كريستال بالاس ومانشستر يونايتد

لقاء كريستال بالاس ومانشستر يونايتد

الشوط الأول

اعتمد سولسكاير مدرب يونايتد على طريقة 4-2-3-1، حيث لعب بقلبي الدفاع إيريك بايلي وهاري ماجواير، بإسناد من الظهيرين بيساكا وشاو، وتمركز نيمانيا ماتيتش بجانب فريد في وسط اللعب. ولعب الثلاثي مايسون جرينوود وبرونو فيرنانديز وماركوس راشفورد، خلف المهاجم الصريح إدينسون كافاني.

في المقابل، لجأ مدرب كريستال بالاس روي هودجسون، إلى طريقة 4-4-2، بخط خلفي مكون من: جيمس وارد وجاري كاهيل وشيخو كوياتي وباتريك فان أنهولت.

وفي وسط الملعب شارك لوكا ميليفوييفيتش وجيمس ماكارثي، بجانب الجناحين أندروس تاونسند وجوردان أيوو، والأخير تبادل المراكز مع إيبيريتشي إيزي الذي لعب كمهاجم ثان بجانب البلجيكي كريستيان بنتيكي.

جاءت الفرصة الخطيرة الأولى في الدقيقة 7، عندما أرسل تاونسند كرة عرضية حاول بنتيكي متابعتها بلمسة واحدة مباشرة، بيد أنه أطاح بالكرة عاليا. حاول يونايتد فرض هيمنته، فأرسل راشفورد تسديدة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 17، وبعدها بدقيقة، التقط الحارس جوايتا تسديدة ضعيفة من فريد.

الشوط الثاني

احتسب الحكم ركلة حرة لكريستال بالاس، نفذها ميليفوييفيتش في الحائط البشري، لترتد الكرة إلى تاونسند الذي سددها مباشرة لتمر بجانب القائم في الدقيقة 59. وأثر الضباب على مجال الرؤية بين لاعبي الفريقين في نصف الساعة الأخير، وارتدت تسديدة لماتيتش من دفاع كريستال بالاس في الدقيقة 68.

وكسر جرينوود رتابة اللعب، بتسديدة جميلة علت عارضة بالاس قليلا في الدقيقة 81، وأنقذ الحارس هندرسون مرماه من أخطر فرص اللقاء في الدقيقة الأخيرة، عندما تصدى لانفراد فان أنهولت.

لقاء كريستال بالاس ومانشستر يونايتد

لقاء كريستال بالاس ومانشستر يونايتد