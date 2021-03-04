شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وتشيلسي .. موعد اللقاء والقنوات الناقلة وتشكيل الريدز والبلوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ليفربول المنتشي بفوزه على فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي خلال لقاء الأحد الماضي بهدفين نظيفين يلتقى اليوم الخميس الموافق 4-3-2021 بنظيره تشيلسي بحثا عن الوصول للمربع الذهبي وخوض منافسات دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة بعد ضمان الريدز التواجد بين الأربعة الكبار داخل الدوري الإنجليزي.

وينطلق اللقاء عند الساعة العاشرة وربع بتوقيت القاهرة وسيم إذاعته على قناة بين سبورت المالكة الحصرية لجميع مباريات الدوري الإنجليزي، على beIN Sports 4K، bein sports Premium 1، bein sports Premium 2.

ويحاول يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول استغلال الحالة الفنية الجيدة لفريقه بعد حصد الثلاث نقاط خلال الجولة الماضية أمام شيفيلد المتذيل الذي خسر 21 لقاء من بين 26 مباراة لعبت حتى الآن داخل المسابقة الإنجليزية.

تشكيل الفريقين- ليفربول- وتشيلسي

ومن المتوقع أن يخوض فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من أدريان – في حراسة المرمى- ودفاعا- ألكسندر أرنولد – كاباك – فيليبس – روبيرتسون – ووسطا- فينالدوم – تياجو- جونز – وهجوما- ماني- صلاح- فيرمينو.

ومن المتوقع أن يخوض تشيلسي بقيادة توماس توخيل، اللقاء بتشكيل مكون من- في حراسة المرمى- إدوارد ميندي – ودفاعا- أنطونيو روديجر – زوما – سيزار أزبيليكويتا – ووسطا- ماركوس ألونسو- ريس جيمس – ماتيو كوفاسيتش – كانتي – وهجوما- تيمو فيرنر – ماسون مونت – أوليفيه جيرو.

وعن أزمة محمد صلاح والمنتخب الأولمبي وجه يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رسالة إلى شوقى غريب المدير الفني لفريق المنتخب الأوليمبي بشأن انضمام النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي للمنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو.

وقال كلوب خلال فيديو بثه عبر موقع صحيفة ليفربول إيكو: «يجب على مصر الاتصال بليفربول إذا كانوا يريدون صلاح للأوليمبياد». وكان شوقى غريب مدرب فريق الفراعنة تحت 23 سنة قال منذ يومين: «كل من مهاجم الريدز محمد صلاح، وحارس مرمى الأهلي محمد الشناوى سيكونان كلاعبين فوق السن لبطولة الصيف، مع السماح للدول بإدراج ثلاثة من هؤلاء اللاعبين في تشكيلتها النهائية للمنافسة».

وكان موقع صحيفة ليفربول إيكو المقربة لفريق الريدز قال: «إن ليفربول قد يتعرض لضربة حال انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي». وذكر التقرير: «من المقرر أن يتم انضمام محمد صلاح بعد تأكيدات مدرب المنتخب الأوليمبي، وأنه سيتم وضعه في التشكيلة الأولية لدورة الألعاب الأوليمبية 2021 في طوكيو رغم حقيقة أنهم لم يتحدثوا إلى ليفربول بعد». وتابع التقرير أنه «مع المقرر عقد الألعاب الأوليمبية في طوكيو بين الجمعة 23 يوليو والأحد 8 أغسطس، سيفتقد صلاح بعضا من الموسم التحضيري لليفربول وبداية موسم الدوري الممتاز 2021-2020».