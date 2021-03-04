شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي .. فاتح تريم يتحدث عن فضيحة طرد مصطفى محمد أمام أنقرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، هجوما شرسا على حكم لقاء أنقرة وفريقه الذي شهد طرد مصطفى محمد المهاجم المصري المتوهج في بلاد الأناضول خلال الفترة الماضية منذ قدومه للفريق الأحمر والأصفر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال تريم، إن طرد مصطفى محمد فضحية كروية لا استطيع الصمت عنها، لماذا يتم طرد المهاجم المصري بهذا الشكل؟، ولماذا لم يلجأ حكم اللقاء لتقنية الفار خلال هذه الواقعة؟، أين العدالة التحكيمية.

أضاف تريم خلال تصريحاته لموقع صحيفة aksama التركية، مصطفى محمد لم يستحق الطرد خلال لقاء أنقرة، من يحاول إيقافه؟، المهاجم المصري سيعود أقوى من الأول خلال المباريات المقبلة وسيضعنا دائما في الأمام.