شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يعلق على أزمة كهربا ويوجه نصيحة للاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على أزمة محمود كهربا وقرار النادي الأحمر بإيقافه وتغريمه مالياً.

وقال متعب خلال تصريحات تليفزيونية:«كهربا هو المتضرر الأكبر، والأزمة بمباثة جرس إنذار لمشوار اللاعب مع الأهلي».

وواصل: «أتمنى أن يعتذر كهربا وطالبت قبل انضمامه للنادي بأن يلتزم ويبتعد عن الأزمات».

وأكمل: «ما هي الأزمة بالنسبة لمحمود كهربا أن يلعب بشكل شبه أساسي ويجلس على الدكة مباراة أو إثنين؟».

وأنهى تصريحاته: «أزمات كهربا تخفض من رصيده لدى جماهير النادي الأهلي، وعليه عدم تكرار أخطائه وتقبل وجهة نظر المدير الفني والتركيز في التدريب».