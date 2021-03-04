شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يعلق على أزمة كهربا ويوجه نصيحة للاعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على أزمة محمود كهربا وقرار النادي الأحمر بإيقافه وتغريمه مالياً.
وقال متعب خلال تصريحات تليفزيونية:«كهربا هو المتضرر الأكبر، والأزمة بمباثة جرس إنذار لمشوار اللاعب مع الأهلي».
وواصل: «أتمنى أن يعتذر كهربا وطالبت قبل انضمامه للنادي بأن يلتزم ويبتعد عن الأزمات».
وأكمل: «ما هي الأزمة بالنسبة لمحمود كهربا أن يلعب بشكل شبه أساسي ويجلس على الدكة مباراة أو إثنين؟».
وأنهى تصريحاته: «أزمات كهربا تخفض من رصيده لدى جماهير النادي الأهلي، وعليه عدم تكرار أخطائه وتقبل وجهة نظر المدير الفني والتركيز في التدريب».
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