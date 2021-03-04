شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق: كهربا لاعب غير منضبط وأتوقع استبعاده من المنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الحالي غير منضبط، رغم كونه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة.

وأضاف السيد في تصريحات تلفزيونية: «كهربا لاعب جيد وكان ملتزماً خلال فترة تواجدي بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، لكنه الآن غير منضبط وافتعل الكثير من المشكلات مع الفريق خلال الفترة الماضية».

وتابع السيد: «أتوقع استبعاد اللاعب من المعسكر القادم للمنتخب الوطني استعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية».