شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت كأس العالم للأندية تنعش خزينة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ 2.5 مليون دولار، ما يوازي 40 مليون جنيه، قيمة التتويج بالميدالية البرونزية من كأس العالم للأندية، وذلك خلال الساعات الماضية، حسبما كشف عماد حلمي، المدير المالي بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن النادي تلقى تحويلا من اللجنة بالمنظمة للبطولة والتابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويأتي ذلك بعدما توج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية على حساب نظيره بالميراس البرازيلي في المباراة التي أقيمت في مطلع شهر فبراير الماضي.

وتخطى النادي الأهلي نظيره الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات يوم 4 فبراير، بينما خسر النادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ الألماني، بطل أوروبا، في نصف نهائي مونديال الأندية، بهدفي نظيفين، في المباراة التي أقيمت يوم 8 فبرايرـ وفاز النادي الأهلي على بالميراس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بضربات الجزاء.