شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: كهربا غير متزن وعدو نفسه واندهشت من تعاقد الأهلي معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز، على قرار إيقاف محمود كهربا من قبل الجهاز الفني للنادي الأهلي وتغريمه ماليا.

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية:«كهربا لاعب غير متزن رغم موهبته وأراه عدو نفسه».

وأضاف:«كهربا لاعب موهوب ولكن رصيده نفذ لدى مسئولي النادي الأهلي».

وأكمل ميدو:«اندهشت من تعاقد إدارة الأهلي مع محمود كهربا رغم علمها ودرايتها بافتعال اللاعب الأزمات دائماً.

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن سمعة اللاعب بين جميع الأندية باتت معروفة بعد افتعاله عدد لا حصر له من المشاكل خلال رحلته في الملاعب.