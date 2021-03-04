شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: عقد شيكابالا مع الزمالك قيمته 1000 جنيه في الموسم الواحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الاعلامي أحمد شوبير، أن عقد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد ونجم فريق الكرة بنادي الزمالك قيمته ألف جنيه فقط في الموسم الواحد.

وأوضح شوبير خلال تصريحات تليفزيونية: «هو رقم مفجع ومفزع بالطبع ويحمل شعار صدق أولا تصدق».

وأضاف:«أمتلك صورة من عقد شيكابالا وهو على 4 أقساط كل واحد فيهم يساوي 250 جنيه».

وأكمل:«حباً في الزمالك تكفل شيكابالا بدفع غرامة أزمته مع سبورتنج لشبونة البرتغالي البالغة 500 ألف دولار واتفق مع ناديه على وضع مبلغ رمزي في العقد».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الزمالك لازال متفاجئاً بخطاب فيفا الذي يطلب من الزمالك دفع 800 ألف دولار للنادي البرتغالي.