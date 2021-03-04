شكرا لقرائتكم خبر عن «270 ألفاً» تهدد الأهلي بالخصم أو الحرمان ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت مصادر "الخليج 365" أن النادي الأهلي مهدد بفرض عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم في حال لم ينجح في إنهاء مشكلة مالية تخص محترفه السابق دجانيني تافاريس، إذ أفادت المصادر أن عقد دجانيني مع النادي الأهلي تضمن بنداً يخص مساهمة تضامنية لأحد الأندية التي سبق للاعب أن مثلها، وتمت مخاطبة الأهلي بضرورة تسديد المبلغ مطلع ديسمبر الماضي إلا أنه لم يتم سداد المبلغ وظلت المخاطبة مستمرة طوال الشهرين الماضيين دون جدوى قبل أن تتحول المطالبات إلى مبلغ واجب السداد وتُمنح الإدارة الأهلاوية مهلة شهر لسداده، وهي المهلة التي ستنتهي بنهاية اليوم (الأربعاء) 3 مارس، وفي حال لم يتم السداد سيتعرض النادي لعقوبات قد تصل إلى خصم 3 نقاط أو منع التسجيل. يذكر أن المبلغ واجب السداد على النادي الأهلي يبلغ نحو (270 ألف دولار).

من جانبها، أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا يُلزم النادي الأهلي بدفع مبلغ 6 ملايين ريال لصالح نادي الفتح نظير اتفاقية انتقال اللاعب محمد المجحد لصفوف فريقه الكروي، وأن القرار «قابل للاستئناف» على أن يسري القرار خلال 30 يوما تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف، أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية، كما ألزمت غرفة فض المنازعات، النادي الأهلي دفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وانضم المجحد (22 عاما) إلى الأهلي في أغسطس 2019، ولم يتمكن اللاعب من حجز مقعد أساسي مع الفريق الأهلاوي، إذ خاض مباراتين فقط في الموسم الماضي ومباراتين أيضا في الموسم الحالي.