شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة تكافئ النمور.. وكاريلي يحذر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت إدارة نادي الاتحاد التوقيع مع راعٍ جديد للفريق الكروي الأول مقابل 7 ملايين ريال للموسم الواحد. وكشفت إدارة الاستثمار عبر مؤتمر صحفي عقد مساء أمس (الأربعاء) سعي إدارة الاستثمار لتنويع مصادر دخل النادي عبر توفير عقود رعاية في مناطق مختلفة من القميص المقلم.

وبحسب مصادر خاصة لـ«الخليج 365»، أكدت أن إدارة الاستثمار في نادي الاتحاد حددت أسعار الرعاية بـ8 ملايين ريال أعلى الرقم، و3.5 مليون على الكتف، و6 ملايين ريال تحت الرقم، و1.5 مليون على الشورت، بخلاف قيمة الراعي الرئيسي.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن إدارة الاستثمار تحاول الكشف خلال الأيام القليلة القادمة عن عقود رعاية للفريق الكروي الأول وتبذل جهودا لإنهاء ملف الراعي الرئيسي، الذي شكل معضلة رئيسية أمام فريق الاستثمار.

من جهته، حذر مدرب الفريق الرباعي مارسيلو غروهي، وعبدالمجيد السواط، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن العبود من الحصول على الإنذار الرابع في مباراة الوحدة غداً (الجمعة) على ملعب الشرائع بمكة، ضمن مباريات الجولة (22)، إذ ستكون مباراة العميد بعد مواجهة الفرسان أمام فريق الشباب يوم (الأربعاء) القادم على ملعب الشرائع بمكة، ضمن مباريات الجولة (23) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح المدرب كاريلي للاستفادة من جميع اللاعبين في ما تبقى من مباريات الدوري الموسم الحالي.

هذا واستقر المدرب كاريلي على النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الوحدة، من خلال المناورة الكروية التي أجراها أمس، وحرص على تطبيق اللاعبين للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في اللقاء القادم، واعتمد العناصر الأساسية التي سيلعب بها المواجهة المرتقبة، ويطمح المدرب كاريلي في تحقيق فريقه للفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز فرصة الفريق الكروي في المنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري.

من جهتها، وعدت الإدارة الاتحادية اللاعبين بمكافأة مالية تحفيزية تتناسب مع أهمية نقاط مباراة الوحدة، وتهدف إدارة أنمار الحائلي لمواصلة الفريق الكروي الانتصارات وحصد النقاط في الدوري للموسم الحالي.