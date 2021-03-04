شكرا لقرائتكم خبر عن صحوة الباطن تصطدم بالتعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يخوض فريق الباطن اختباراً صعباً أمام مضيفه التعاون عند الساعة 6:45 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة اليوم (الخميس)، في افتتاحية لقاءات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل فريق التعاون اللقاء بعد تحقيقه انتصارين متتاليين استعاد من خلالهما المركز الخامس برصيد 31 نقطة حصدها من 8 انتصارات و7 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 24 وعليه 17 هدفاً كأقوى خط دفاع في الدوري متساوياً مع الهلال، ويطمح السكري لتحقيق الفوز وتقليص الفارق بينه وبين منافسيه الأهلي والاتحاد إلى نقطة واحدة.

أما فريق الباطن فقد قدم مستويات مميزة في الجولات الأربع الماضية ولم يذق فيها طعم الخسارة رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق بإصابة عدد كبير من لاعبيه بفايروس كورونا، وقفز السماوي للمركز العاشر برصيد 27 نقطة حصدها من 7 انتصارات و6 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 32 وعليه الرصيد ذاته، ويسعى الباطن لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق 3 نقاط مهمة تبعده عن مراكز الخطر.