الأهلي يكشف أسباب تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإبعاده عن المباريات لمدة شهر

الشارقة - اميمة ياسر - بقيادة بيتسو موسيماني تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مائتي ألف جنيه، بسبب سوء السلوك، بالإضافة إلى حرمان اللاعب من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي تفاصيل أزمة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر والتي تسببت في إيقافه عن المشاركة في المباريات لمدة شهر وتغريمه 200 الف جنيه.

قال المصدر إن كهربا تحدث مع بيتسو موسيماني بطريقة غير لائقة عقب نهاية مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بسبب عدم مشاركته في المباراة أساسيا وخروجه من حسابات موسيماني ، وانفعل على المدرب الجنوب افريقي بطريقة أغضبته. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

أوضح المصدر أن موسيماني عبر عن استيائه الشديد من تصرف محمود كهربا واشتكى الأمر للجهاز الفني الذي قرر معاقبته بالايقاف وتغريمه ماليا.

وكان قرر الجهاز الفني للأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

ومن المقرر أن تبدأ عقوبة إيقاف كهربا من مباراة فيتا كلوب الكونغولي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الفترة الأخيرة خروج كهربا عن السلوك القويم، سواء بحضور فرح وعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية ما كان من الممكن ان يعرض باقى زملائه بالفريق للخطر، وكذا دخل فى مشادة داخل الملعب مع زميله عمرو السولية خلال مباراة المريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا.

ولم تكن عقوبة كهربا اليوم هى الأولى ، وإنما سطر جديد فى كتاب عقوباته المتواصل فى الأهلى منذ انضمامه مع الفريق، وجاء كالتالى:

2 سبتمبر 2020 غرامة مليون جنيه بعد خناقة مع الشناوي

9 فبراير 2021 الفيفا يحرمه ومعه الشحات من استكمال كأس العالم للأندية بداعى اختراق الاجراءات الطبية بعد مباراة بايرن ميونخ، وحرمان الفريق من مجهوداتهما فى مباراة بالميراس البرازيلى التى حصد فيها الأهلى المركز الثالث.

3 مارس 2021 إيقاف كهربا شهرا وتغريمه 200 ألف جنيه.