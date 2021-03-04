شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى والزمالك حق مشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة أهمية وجود مصطفى فتحي في الفريق السكندري قائلا: "مصطفى لاعب على المستوى الفني والأخلاقي مميز جدا، ولم يستغرق وقتا في التأقلم مع اللاعبين، وأنا شخصيا أحب اللاعب المهارى لذلك طلبت استعارته، واللاعبون المعارين اضافوا لنا كثير ونتمنى لهم الاستمرارية في سموحة".

وقال أحمد سامي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع شوبير، إن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي والزمالك حق مشروع، موضحا أن الأهلي فريق كبير يملك عناصر مميزة هي الأعلى في مصر فنيا وتكتيكيا.

وأوضح: "انخفاض مستوى الأهلي بعض الشيء بعد المجهود الكبير الفترة اللي فاتت والبطولات اللي خدها وضع طبيعي، وإن الفريق بيعرف يفوز رغم ده نقطة تميز الأهلي فريق كبير".

وأضاف مدرب فريق سموحة: "أنا مدرب هجومي ولا ألعب على التعادل، والتوازن بين الدفاع والهجوم كلمة السر، وتألق الهاني سليمان يعود لأحمد ناجي صاحب الفضل في وصول الحارس لهذا المستوى المميز في حراسة المرمى".

وتابع أحمد سامي: "فريق الزمالك قوي جدا، والثنائي طارق حامد وبنشرقي أكثر لاعبين بعمل حسابهم من الزمالك، وثبات التشكيل في نادي الزمالك كان أحد أسباب قوة الفريق ".