شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد الرسول: أتوقع فوز الزمالك على الترجى وأبكى عند التعادل أو الخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين عبد الرسول نجم الزمالك السابق، أنه من مواليد منطقة بولاق، وخضع للاختبارات فى ناشئين الزمالك قبل الانضمام للفريق.

وقال عبد الرسول لاعب الزمالك السابق فى تصريحات لبرنامج زملكاوى، أنهم أوقفوه فى أحد جوانب الملعب خلال الاختبارات بسبب جسمه الصغير حيث كان يبلغ 10 سنوات، فسأل الكابتن على شرف عن السبب، فطلب منه شرف أن يشارك مع احد الفرق فى الملعب، وبالفعل شارك ولفت نظره جدا، حتى قام على شرف بالموافقة على صرف وجبة له، قائلا: "كان بيصرف لى وجبة من النادى".

وأشار حسين عبد الرسول، إلى أنه زملكاوى أبا عن جد، فكل عائلته تشجع الابيض، وقال أنه عندما كان يتابع مباريات الزمالك ويتعرض الفريق للخسارة أو التعادل، يقوم بالبكاء حزنا على الاداء.

وتحدث عبد الرسول عن مباراة الفريق المقبلة أمام الترجى التونسى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، حيث توقع فوز الزمالك، وجلب الفرحة للجمهور، وقال إنه يفضل أن يحرس محمد ابو جبل مرمى الفريق باللقاء، فى ظل مشاركته باستمرار مقارنة بجنش.