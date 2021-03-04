شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: كهربا واقف على غلطة.. وريان يستحق العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عماد متعب لاعب الأهلي السابق مواقف محمود عبد المنعم كهربا في الأهلي، موضحا أن اللاعب لابد أن يركز في مستقبله خاصة أن ما حدث اليوم يعتبر جرس انذار يهدد مستقبل كهربا في الأهلي وبقائه مع الفريق الأحمر.

وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغريم محمود عبد المنعم كهربا 200 ألف جنيه مع إيقافه لمدة شهر وابتعاده 4 مباريات عن الأهلي بشكل رسمي.

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع شوبير: " هو اللي هيتضر واتمنى انه يعتذر والأزمة دي جرس انذار لمستقبله في الفريق، أكيد المشكلة والحدث كبير والشأن كبير مع المدير الفني وعلى أساسه اتخذ قرار بإيقافه لمدة شهر في العادي وجهة نظر غرامة مالية ولكن الأهلي داخل على فترة حرجة ومحتاج للاعبين".

وتابع مهاجم الأهلى السابق: "بعد قدوم كهربا قولنا يهدى أول ما جه الأهلي ويبعد عن المشاكل، لما يبعد عن الأهلي لمدة شهر ويثار مشاكل حواليه دي هتضره جدا وهتضر علاقته بالجماهير أتمنى إن كهربا يعتذر للجهاز الفني والخطأ لا يتكرر مرة أخرى".

ووجه نصيحة لكهربا قائلا: "مش لازم تشارك بشكل أساسي حتى لو قعدت طول عمرك مفيش مشكلة وفكرة إنك عايز تلعب على طول من حقك ولكن من غير مشاكل وكلنا كنا كدة ويكون فيه خلافات بكل تأكيد ولكن النقاش لا يتعدى".

وعن أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار لسيراميكا قال متعب: يستطيع تكرار تجربة مصطفى محمد مع الزمالك ويستحق ان يكون أساسي مع الأهلي".

وختم جلاد الحراس وأحد أبرز المهاجمين في الكرة المصرية: "مفيش حد في عيلتي زملكاوي بس أنا بأحترم نادي الزمالك".