شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السودانى: ردود فعل جماهيرنا سبب التراجع عن صفقة حمادة صدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رامي كمال عضو لجنة التطبيع بنادي الهلال السوداني كواليس فشل صفقة النادي مع حمادة صدقي مدرب الإنتاج الحربي السابق، قائلا أنه تم اختيار حمادة صدقي لتدريب الفريق بناء على وجهة نظر الإدارة التي رشحت مدرب عربي يقود الفريق شرط أن يكون ملما بالفريق، ولكن تم التراجع عن الصفقة بسبب ردود فعل الجماهير الغاضبة".

وتابع كمال في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، مع شوبير: "تم استقبال حمادة صدقي في السودان بشكل يليق بمكانته وقيمته، وتم توديعه بشكل طيب أيضا والعلاقة بين الإدارة والمدرب يسودها الاحترام الكبير بين الطرفين".

وأضاف عضو لجنة التطبيع بالنادي السوداني: "أرسلنا تذكرة السفر للكابتن حمادة صدقي وكانت الأمور تسير في منتهى الاحترام، لكن ردود الفعل الجماهيرية أجبرتنا على التراجع، وتم مناقشة المدرب والتراجع عن الصفقة بشكل راقي، ولا صحة اطلاقا لوجود نية من البداية للتلاعب بالكابتن حمادة صدقي".

وجه نادي الهلال السوداني اعتذارا رسميا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للمدرب المصري حمادة صدقي عن عدم إتمام التعاقد معه لتولي تدريب الفريق الأزرق، ونشر الهلال السوداني عبر صفحته الرسمية قائلا: "التقى رامي كمال عضو لجنة التطبيع بالنادي مع المدرب المصري حمادة صدقي وقدم الاعتذار له وتمنى له التوفيق".

وكان حمادة صدقي قد تولى قيادة الهلال السوداني الموسم الماضي ورحل قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وعادت المفاوضات بين الطرفين في الأيام الماضية، ليترك حمادة صدقي تدريب الإنتاج الحربي ويسافر إلى السودان، قبل أن تفشل الصفقة.

وتداولت بعض الانباء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الهلال فعل ذلك كـ"مقلب" في حماده صدقى الذى ترك الفريق في وقت هام للغاية، قبل أن ينفي الهلال ذلك على صفحته الرسمية.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، علما بأنه المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن بلوزداد متذيل الترتيب، فيما يتصدر صن داونز المجموعة برصيد 6 نقاط.