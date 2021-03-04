شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل مصطفى محمد لمجاورة محمد صلاح فى ليفربول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مصطفى محمد نجم الزمالك المعار لفريق جالاتا سراي التركي شهادة ميلاده لعمالقة أوروبا بعد الانطلاقة الرائعة التي ظهر عليها اللاعب الملقب بـ الأناكوندا وتسجيله 6 أهداف في 7 مباريات فقط مع فريقه التركي.

وبات مصطفى محمد على رادار الفرق الأوروبية وخاصة الدوري الإنجليزي الذي يبحث عن المهاجمين الواعدين وربما يجد أكثر من فريق ضالته في مصطفى محمد.

قبل شهرين تقريبا لم يكن مصطفى محمد اسما معروفا لأساطير الكرة، لكن الآن يرتبط أسم اللاعب بالفرق الإنجليزية، وربما تكون محطته المقبلة ليفربول الإنجليزي الذي شهد تألق الفرعون المصري محمد صلاح.

انتقال البلدوزر لليفربول لم يعد حلما مستحيلا لأن صلاح زرع بذرة الثقة في اللاعبين المصريين، وربما يلعب دور الوسيط في اقناع يورجن كلوب بالمهاجم المميز، خاصة بعدما شبه الأسطورة الأبرز في تاريخ الكبير الإنجليزي نادي ليفربول ستيفن جيرارد، المدير الفني الحالي لنادي جلاسكورينجرز الاسكتلندي، مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، بثنائي هجوم الريدز وبرشلونة الإسباني، البرازيلي روبرتو فرمينو والأورجوياني لويس سواريز.

رحيل فيرمينو المحتمل عن صفوف الريدز ربما يكون تأشيرة انضمام مصطفى محمد للنادي الإنجليزي، أو قد يخوض لاعب الزمالك المعار لفريق جالاتا سراي محطة انتقالية في أحد فرق الوسط بالدوري الإنجليزي قبل اللعب للريدز.

عبر فاتح تيريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي عن استيائه الشديد لطرد مهاجمه الدولي المصري مصطفى محمدـ في الخسارة أمام مضيفه أنقرة جوجو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت، على ملعب "أنقرة أريامان"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري التركي.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لمصطفى محمد في الدقيقة 57 بعد اعتدائه على أحد لاعبي الفريق المنافس، ليكمل جالاتا سراي المباراة بـ10 لاعبين.