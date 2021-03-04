شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: رحيل كهربا لن يؤثر على الأهلى فنيـا وأتوقع استبعاده من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق أن الإمكانيات الفنية وحدها لا تكفى بالنسبة للاعبى كرة القدم، مشيراً إلى ضرورة الإلتزام خارج الملعب قائلا " رحيل كهربا عن النادى الأهلى لن يؤثر على الفريق من الناحية الفنية، فهناك العديد من كبار النجوم على مدار التاريخ لم يؤثر رحيلها على الفريق، فالكيان يبقى للأبد ولن يقف على رحيل لاعب ".

وأوضح ضياء السيد خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمود عبد المنعم " كهربا "غير منضبط ، رغم كونه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة قائلا " كهربا لاعب جيد وكان ملتزماً خلال فترة تواجدى بالجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، لكنه الآن غير منضبط وافتعل الكثير من المشكلات مع الفريق خلال الفترة الماضية ".

وأشار ضياء السيد أنه يتوقع استبعاد " كهربا " من المعسكر القادم للمنتخب الوطنى استعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

غرم الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، 200 ألف جنيه بسبب سوء السلوك، بالإضافة إلى حرمان اللاعب من المشاركة فى المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

قال مصدر بالنادى الأهلى أن كهربا تحدث مع بيتسو موسيماني بطريقة غير لائقة عقب نهاية مباراة الأهلى ضد طلائع الجيش بسبب عدم مشاركته فى المباراة أساسيا وخروجه من حسابات موسيمانى، وانفعل على المدرب الجنوب افريقى بطريقة أغضبت موسيماني.

أوضح المصدر أن موسيمانى عبر عن استيائه الشديد من تصرف محمود كهربا واشتكى الأمر للجهاز الفنى الذى قرر معاقبته بالايقاف وتغريمه ماليا.