شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو: لم يكن لدى الوقت فى نهائى إفريقيا لتقديم أداء جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كاسونجو كابونجو لاعب الزمالك السابق بولوسبور التركي الحالي، أن الأمور تسير بشكل جيد جدا مع فريقه الجديد ولكنه تعرضت لإصابة طفيفة في البداية ومنذ فترة قليلة عاد للتدريبات مع بولوسبور.

وأوضح كاسونجو كابونجو خلال تصريحات تلفزيونية أنه يشاهد مباريات جالاتا سراي دائما ومصطفى محمد يسجل أهداف رائعة ولكنه لم يلتقي به لأنه في مدينة بعيد عن إسطنبول وأنه يشاهد أيضا جميع مباريات الزمالك حتى مباريات السلة والفريق الأبيض يسير بطريقة جيد و كان يقدم مستوى جيد معه وله علاقات جيدة مع اللاعبين والمشجعين.

وأشار كاسونجو كابونجو أنه لم يكن لدي الوقت في نهائي إفريقيا للتقديم اداء جيد و الوضع لم يكن مناسب و إلى أنه لعب مع إسلام جابر وكان مجهد وكان مجبر لمساعدته من الناحية الدفاعية امام الأهلي بنهائي دوري ابطال افريقيا و أن الزمالك فريقه الأول ويحبه كثيرا والجميع يعلم ذلك، مؤكدا أنه تنافش مع الإدارة وتم الاتفاق على الرحيل.

وأضاف مهاجم الزمالك السابق أنه لم يتلقى كافة مستحقاته، والأزمة التي حدثت مع الإدارة الحالية، كانت منذ عده أشهر فقط وأصدروا شيك في 15 يناير وللأسف لم يكن ساري قائلا: " أنه لن يشكو الزمالك إلى الفيفا.. حبي للزمالك يمنعني من شكواه إلى الفيفا، أعترف بما قدمته للزمالك وطلبت من جميع مشجعي الزمالك أن يطالبوا بحقوقي ... ولم أذهب للفيفا لأنني أحب الزمالك".