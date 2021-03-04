شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور : أتمنى تحكيما عادلا فى لقاء الزمالك والترجى.. ومشاركة الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد الغندور ، أنه يتمنى مشاركة محمود حمدى الونش ، مع فريق الزمالك ، فى مباراته أمام الترجى التونسى ، و المقرر لها السبت المقبل فى مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا .

وأشار الغندور فى برنامج زملكاوى الذى يذاع على قناة الزمالك ، أن مثل هذه المباريات تحتاج الى لاعبين رجال ، فى ارض الملعب ، و هو ما يتوفر فى الونش ، قائلا :" اتمنى مشاركة الونش امام الترجى لأنه راجل، و الماتشات دى محتاجة لاعيبة رجالة فى الملعب "

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى التحكيم فى المباراة المقبلة ، حيث تمنى أن يكون التحكيم عادل فى المباراة ، حتى تكون المنافسة شريفة ، حيث قال اتمنى التحكيم يكون عادل ، للترجى قبل الزمالك عشان تكون المنافسة شريفة بين الفريقين .

ويلتقى الزمالك مع الترجى التونسى يوم السبت المقبل فى الجولة الثالثة من دورالمجموعات بدورى ابطال افريقيا .