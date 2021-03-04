ملحمة جديدة في كامب نو.. برشلونة يسحق إشبيلية ويبلغ نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تأهل فريق برشلونة بصعوبة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد التغلب على إشبيلية (3-0) في إياب نصف نهائي البطولة على ملعب كامب نو بإقليم كتالونيا.

برشلونة كان قد خسر بثنائية نظيفة على ملعب رامون سانشيز في لقاء الإياب قبل أن ينجح في التعويض بثلاثية نظيفة إياباً ليبلغ المباراة النهائية.

برشلونة تقدم بهدف مبكر في الدقيقة 12 للاعبه عثمان ديمبلي،ليضع ضيفه تحت الضغط المبكر، لكن إشبيلية نجح في التماسك بعد الهدف ودافع بشكل جيد.

وأهدر لوكاس أوكامبوس ركلة جزاء في الدقيقة 73 لصالح إشبيلية كادت أن تقتل أمال برشلونة مبكراً قبل سعيه لإدراك الهدف الثاني.

وتعرض فيرناندو ريجس لاعب إشبيلية للطرد في اللحظات الأخيرة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ونجح برشلونة في استغلال النقص العددي لضيفه، وسجل هدف التعادل عن طريق جيرارد بيكيه في الدقيقة 90+4.

وفي الوقت الإضافي الأول نجح مارتين برايثوايت من تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة الخامسة ليضع العملاق الكتالوني على مشارف الوصول إلى المباراة النهائية.

وازدادت متابع إشبيلية بطرد لوك دي يونج في الدقيقة 103، ليكمل اللقاء بتسعة لاعبين، في محاولة فقط لتجنب استقبال هدف رابع يزيد من النتيجة لصالح منافسه.

وينتظر برشلونة في المباراة النهائية الفائز من مواجهة ليفانتي وأتلتيك بلباو في نصف النهائي الأخر، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بلباو.