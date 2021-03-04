كاسونجو: لن أذهب للفيفا.. وأناشد جماهير الزمالك بالمطالبة بمستحقاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

وجه كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك السابق رسالة لجماهير الزمالك وناشدهم بالمطالبة بحقوقه المالية المتأخرة، مشيرا الى أنه لن يتقدم بأي شكوى ضد النادي.

وقال كاسونجو في تصريحات لبرنامج "الماتش" "أشاهد جميع مباريات الزمالك حتى في كرة السلة، لا أقوم بتفويت أي مباراة".

واستمر "كنت أسير بشكل جيد في الزمالك، كنت أشعر بالراحة هناك والأمور كانت جيدة".

وأضاف "اذا شاهدتم نهائي أفريقيا، لم اقم بلمس الكرة إلا مرات معدودة، لم امتلك الوقت، الوضع الذي شاركت فيه لم يكن جيدا، لعبت على نفس خط إسلام جابر، كان مجهدا، وكان يجب أن أقوم بأدوار دفاعية".

وواصل "الزمالك هو فريقي الأول، الجميع يعلم حبي للنادي، لقد كنت اتناقش مع الإدارة السابقة وكان هناك اتفاقات، رحلوا وبعد ذلك تحدثت مع الادارة الحالية، قلت سأغادر وهذا ما حدث".

وصرح "لم احصل على جميع مستحقاتي من الزمالك، وحصلت على شيك يستحق الصرف في منتصف يناير لكن لم يكن هناك رصيد، قالوا سوف يتم حل الأمر وحتى الآن لم يتم حل الأمر".

وشدد "لست الشخص الذي يحب الذهاب والشكوى للفيفا، اطالب الادارة الحالية ان تصرف لي مستحقاتي المتأخرة، أحب الزمالك وهو في قلبي لهذا لن اتقدم بشكوى، وأقوم بتفويض جماهير الزمالك لكي تطالب بحقوقي".

وناشد "اطلب من كل مشجع للزمالك بالتحرك لكي احصل على حقوقي المالية، لن أذهب للفيفا، أكرر هذا الأمر".

وأكد "لو كان أمير موجود اليوم، لم اكن اتحدث في هذا الأمر، كنت لأحصل على مستحقاتي، لقد وعدني بذلك".

وعن أزمته مع الشحات "لم أقم بإثارة اي مشاكل في مصر، لم أكن بحالة جيدة بعد خسارة الزمالك، لكن أقدم الاعتذار لكل الجماهير المصرية على لقطة حسين الشحات بنهائي أفريقيا".

واختتم "نعم أمتلك ناديا يشارك في الدرجة الثالثة في الكونغو، أمتلكه منذ 3 سنوات، مشاهد استقبالي في الكونغو أمر طبيعي، كنت بعيدا عن البلاد لفترة والجميع يحبني هنا".