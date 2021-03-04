مصدر لمصراوي: كهربا حاول احتواء الأزمة.. وغاب عن المران بطلب عبدالحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر مقرب من محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب وسط النادي الأهلي، حاول احتواء أزمته الأخيرة مع بيتسو موسيماني المدير للفريق.

وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي، إيقاف كهربا لمدة شهر، وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "كهربا حاول احتواء أزمته مع موسيماني وتوضيح الأمر وأنه لم يقصد أي شيء".

وتابع "عبدالحفيظ اخطر اللاعب بالقرار في وقت سابق، وطلب منه عدم حضور مران الأربعاء".

واختتم "كهربا التزم بتعليمات مدير الكرة، أملا في حل الأمر، وطلب وساطة بعض اللاعبين لإنهاء الأزمة".