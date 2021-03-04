تقرير.. ما هي المباريات التي سيغيب عنها كهربا مع الأهلي بعد عقوبته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، إيقاف لاعبه محمود عبدالمنعم "كهربا"، وتغريمه ماليًا لعدم الالتزام إضافة إلى استبعاده لمدة شهر من المباريات.

مصدر كشف لـ"الخليج 365" في وقت سابق من اليوم سبب العقوبة التي وقعها الأهلي على كهربا.. للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

ويستعرض "الخليج 365" المباريات التي سيغيب عنها كهربا عن الأهلي:

5 مارس 2021 ـالجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا: الأهلي وفيتا كلوب الكونجولي.

10 مارس 2021 ـالجولة 12 مؤجلة من الدوري المصري: الإسماعيلي والأهلي.

16 مارس 2021 ـالجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا: الأهلي وفيتا كلوب الكونجولي.

2 إبريل 2021 ـالجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا: المريخ السوداني والأهلي.