مصدر بالأهلي يكشف لـ"الخليج 365" أسباب عقوبة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أكد مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أن الغرامة التي تم توقيعها علي محمود كهربا لاعب الفريق، كانت بسبب عدم الالتزام بالتعليمات.
وأعلن الأهلي عن توقيع غرامة بقيمة مائتي ألف جنيه، إضافة إلى إيقافه لمدة شهر عن المباريات لعدم الالتزام.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، محمود كهربا لم يرتكب أي شيء خارج الملعب نهائياً وكل ما حدث هو عدم الالتزام بالتعليمات الفنية بجانب اعتراضه على عدم مشاركته بالمباريات في غرفة الملابس عقب مواجهة طلائع الجيش التي انتهت بفوز الأهلي 2-1.
وأوضح أن كهربا تحدث مع موسيماني بشكل رأه المدير الفني أنه غير لائق وبالتالي حدث اجتماع اليوم بين المدرب الجنوب أفريقي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وتم اتخاذ القرار بالعقوبة.
وأضاف: "ليس منطقيًا أن يكون شيء خارج عن الإطار، ويتم الصمت عليه، الموضوع أن هذا الأمر هو الثاني له بعد أزمة مشاجرة محمد الشناوي، وبالتالي تم توقيع عقوبة مالية وإيقافه لمدة شهر".
واختتم المصدر تصريحاته: "محمود كهربا لاعب جيد، ولكنه يحتاج للتقويم فقط، ونحن بدورنا، نقوم بذلك خاصة أنه أحد أبناء النادي".