فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة برشلونة وإشبيلية في إياب كأس ملك إسبانيا “شتيجن يُنقذ وبيكيه يحتفل”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة برشلونة وإشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الاربعاء 4 مارس 2021 على ملعب كامب نو في كتالونيا، وامتدت حتى الساعات الأولي من صباح يوم الخميس 5-3-2021 بسبب التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (2/2).

قطع رفاق ليونيل ميسي بطاقة عبورهم إلى النهائي بعد أن فازوا بمجموع المباراتين 2/3 ليحققوا الريمونتادا، حيث خسر برشلونة مباراة الذهاب على ملعب سانشيز بثخوان بنتيجة (0/2) وسعى خلال مباراة الإياب لتعويض ما فاته والبناء على الفوز المميز الذي كان قد حققه أمام نفس الفريق في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وكانت البداية مذهلة بالنسبة للنادي الكتالوني، عندما تمكن الجناح الدولي الفرنسي “عثمان ديمبيلي” من تسجيل هدف بتصويبة رائعة عند الدقيقة 12.

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 94 (الرابعة من الوقت الإضافي) لتسجيل الهدف الثاني برأسية من جيرارد بيكيه صنعها جريزمان بعرضية نموذجية، لينجح في تمديد المباراة إلى أشواط إضافية شهدت تسجيل مهاجمه البديل “بريثوايت” للهدف الثالث برأسية بعد عرضية منخفضة من جوردي ألبا في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول.

وكان حارس المرمى الدولي الألماني “آندري تير شتيجن” قد أنقذ برشلونة من هدف محقق في الدقيقة 71 عندما تصدى لركلة جزاء من لوكاس أوكامبوس، كانت قد أحتسبت للأخير بعد تعرضه للعرقلة من الأوروجوياني “مينجيزا” داخل صندوق العمليات في هجمة مرتدة.

بهذه الطريقة قلب برشلونة الطاولة على اشبيلية بريمونتادا قادته إلى نهائي كأس ملك اسبانيا، للمرة الـ42 في تاريخه، وهو رقم قياسي غير مسبوق في المسابقة المحلية.

وغاب عن برشلونة اليوم كل من “رونالد أراوخو، فيليب كوتينيو، أنسو فاتي، ميراليم بيانيتش، سيرجي روبيرتو”، بينما يدخل اشبيلية اللقاء بصفوفٍ مكتملة دون أي غيابات.

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