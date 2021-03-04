نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي “تعادل محبط”

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 3-3-2021 ضمن الجولة 29، والتي أقيمت على ملعب “سيلهرست بارك”، بإدارة من الحكم الانجليزي “أندريه مارينر”.

أهدر مانشستر يونايتد فرصة جديدة للضغط على جاره ومنافسه العنيد مانشستر سيتي وسقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كريستال بالاس.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الثاني على التعادل وهو الرابع له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 51 نقطة لينفرد بالمركز الثاني ولكن بفارق 14 نقطة خلف جاره ومنافسه مانشستر سيتي قبل مباراتهما سويا يوم الأحد المقبل في المرحلة المقبلة من المسابقة.

وفشل مانشستر يونايتد مجددا في الضغط على منافسه “سيتي” قبل مباراة الديربي المرتقبة بينهما.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب البريميرليج بفارق الأهداف فقط خلف وولفرهامبتون.

وفاجأ كريستال بالاس ضيفه بأداء قوي في الدقائق العشرة الأولى من المباراة حيث شكل لاعبو كريستال إزعاجا مستمرا لدفاع مانشستر وإن فشل الفريق في ترجمة محاولاته إلى فرصة خطيرة بشكل فعلي على المرمى.

وبعد مرور الدقائق العشرة الأولى ، دخل مانشستر يونايتد في أجواء المباراة تدريجيا ، وكاد الفريق يفتتح التسجيل في الدقيقة 13 اثر تسديدة صاروخية أطلقها نيمانيا ماتيتش من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس فيسنتي جوايتا أبعدها ببراعة لضربة ركنية.

وشكلت الضربة الركنية بعض الخطورة أمام مرمى كريستال بالاس ولكن إدينسون كافاني مهاجم مانشستر أنهى الهجمة بالإطاحة بالكرة عاليا وهو على بعد خطوات من المرمى.

ورغم محاولات كريستال لاستعادة زمام المباراة ، ظلت السيطرة لمانشستر يونايتد في الدقائق التالية ، وسدد ماسون جرينوود كرة مباغتة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23 لكنها مرت بجوار القائم.

واستمر الأداء سجالا بين الفريقين خلال ما تبقى من الشوط الأول لكن دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

واستأنف الفريقان نشاطهما الهجومي في الشوط الثاني ، وشهدت الدقيقة 51 هجمة سريعة منظمة لكريستال أنهاها جوردان آيو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن دن هيندرسون حارس مرمى مانشستر أمسك الكرة بثبات.

وعاند الحظ كريستال بالاس في الدقيقة 59 عندما سدد لوكا ميليفوجيفيتش ضربة حرة لترتطم الكرة برأس أحد لاعبي مانشستر ثم وصلت الكرة إلى أندروس تاونسيند الذي سدد الكرة مجددا ولكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

وواصل الفريقان الأداء على نفس المنوال خلال ما تبقى من الشوط الثاني ، كما تصدى حارس مانشستر لفرصة خطيرة من باتريك فان آنهولت في الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي صب في مصلحة مانشستر سيتي.

كان مانشستر يونايتد قد وقع في فخ التعادل أمام “تشيلسي” في الجولة الماضية من الدوري الانجليزي، ليبتعد بشكل كبير عن منافسة المتصدر “مانشستر سيتي” على اللقب بعدما وصل الفارق بينهما إلى 15 نقطة بعد انتصار السيتيزينس على “ولفرهامبتون” أمس لحساب الجولة الحالية.

على الجهة المقابلة، خسر المستضيف كريستال بالاس عددًا من المباريات أكثر مما فاز في ملعبه “سيلهيرست بارك” هذا الموسم، حيث خاض 13 مباراة، انتصر في 4 مناسبات، وتعادل في مثلها، وخسر 5 مرات.

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