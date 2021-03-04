بث مباشر | شاهد مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي “كورة لايف”

شاهد بث مباشر كورة لايف لمباراة “مانشستر يونايتد وكريستال بالاس” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 3-3-2021 ضمن الجولة 29 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وكريستال بالاس” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس على ملعب “سيلهرست بارك”، بإدارة من الحكم الانجليزي “أندريه مارينر”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

وقع مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام “تشيلسي” في الجولة الماضية من الدوري الانجليزي، ليبتعد بشكل كبير عن منافسة المتصدر “مانشستر سيتي” على اللقب بعدما وصل الفارق بينهما إلى 15 نقطة بعد انتصار السيتيزينس على “ولفرهامبتون” أمس لحساب الجولة الحالية.

وجمع مانشستر يونايتد 50 نقطة حتى الآن في الدوري الانجليزي، فاز في 14 مناسبة، وتعادل في 8، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 53 هدفًا، واهتزت شباكه 32 مرة.

على الجهة المقابلة، خسر المستضيف كريستال بالاس عددًا من المباريات أكثر مما فاز في ملعبه “سيلهيرست بارك” هذا الموسم، حيث خاض 13 مباراة، انتصر في 4 مناسبات، وتعادل في مثلها، وخسر 5 مرات.

ويتواجد كريستال بالاس في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، وفي رصيده 33 نقطة، وبفارق مُريح وصل إلى 10 نقاط عن أولى مراكز منطقة الهبوط التي يتواجد فيها “فولهام”.

مانشستر يونايتد 0-0 كريستال بالاس

الدوري الانجليزي (الجولة 29)

ملعب “سيلهرست بارك”

انتهت

..