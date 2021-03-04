حسين الشحات يغادر تدريبات الاهلي بسبب الإصابة

غادر حسين الشحات جناح فريق الأهلي المصري، تدريبات فريقه ، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن الشحات تعرض لجروح سطحية بسيطة في أسفل القدم، نتيجة إحدى الكرات المشتركة خلال التقسيمة، ولكنها لن تمنعه من التواجد بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق غدًا.

من ناحية أخرى، انتظم الثنائي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ومحمد هاني في تدريبات اليوم، وذلك بعد خضوعهما للراحة أمس.

وكان الجهاز الفني للأهلي المصري قد منح الشناوي راحة سلبية من التدريبات أمس الأول الإثنين بعد تعرضه لكدمة خلال مشاركته في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري المحلي.

كما انتظم محمد هاني الظهير الأيمن في مران الفريق بعد أن أدي بعض التدريبات التأهيلية عقب تعافيه من كدمة العضلة الأمامية التي تعرض لها في المباراة ذاتها.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، في المباراة المقرر لها المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة، برصيد ثلاث نقاط، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على المريخ السوداني 3 / صفر، والخسارة أمام سيمبا التنزاني صفر / .1