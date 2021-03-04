بث مباشر | شاهد برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا “يلا شوت”

شاهد بث مباشر يلا شوت مباراة “برشلونة واشبيلية”، في إياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا، ضمن اهم مباريات اليوم الاربعاء 3-3-2021.

المباراة غير منقولة على قناة بي إن سبورتس لعدم حصولها على حقوق بث كأس ملك اسبانيا، وتنقل على قناة سبورت 1 المجرية، بالإضافة إلى قناة بريمير سبورتس 1 الآيرلندية.

وتقام مواجهة برشلونة واشبيلية على ملعب الكامب نو، بإدارة من الحكم الاسباني “خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

بعد خسارة برشلونة مباراة الذهاب أمام اشبيلية بنتيجة (2-0)، عاد لينتقم من الفريق الأندلسي في نهاية الأسبوع الماضي في مسابقة الدوري الاسباني حيث نجح في الانتصار عليه بنفس النتيجة.

ويبدو ان برشلونة جاهزًا لقلب الطاولة على اشبيلية بريمونتادا تقوده إلى نهائي كأس ملك اسبانيا، للمرة الـ42 في تاريخه، وهو رقم قياسي غير مسبوق في المسابقة المحلية.

في المقابل، لن يستسلم فريق اشبيلية بسهولة، سعيًا وراء تحقيق اللقب الأول مع المدرب “جولين لوبيتيجي”، بعدما تصعبت مهمة الفريق للغاية في المنافسة على تحقيق لقب الدوري الاسباني، أو حتى الوصول إلى مرحلة بعيدة في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن برشلونة اليوم كل من، “رونالد أراوخو، فيليب كوتينيو، أنسو فاتي، ميراليم بيانيتش، سيرجي روبيرتو”، بينما يدخل اشبيلية اللقاء بصفوفٍ مكتملة دون أي غيابات.

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