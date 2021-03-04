فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الرجاء واتحاد سيدي قاسم في كأس العرش المغربي

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة الرجاء واتحاد سيدي قاسم، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 3-3-2021، في دور الـ16 من كأس العرش المغربي.

تاهل الرجاء الى الدور ربع نهائي ببطولة كأس العرش المغربي عقب فوزه أمام ضيفه اتحاد سيدي قاسم بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي جمعتهم على المركب الرياضي محمد الخامس، بإدارة من الحكم المغربي “سليمان العاطيفي”.

تقدم الرجاء فى الدقيقة 38 بالهدف الاول من ضربة جزاء نفذها اللاعب “بين مالانجو نجيتا” بنجاح، وفى الدقيقة 88 أضاف “محمود بنحليب” الهدف الثاني.

وحسم نادي الرجاء تأهله إلى هذا الدور بصعوبة بالغة بعدما فاز على “المغرب الفاسي” بنتيجة (2-1)، بعدما سجل بين مالانجو هدف الانتصار في الدقيقة (118) من الشوط الإضافي الثاني، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).

على الجانب الآخر، بدأ فريق القسم الوطني المغربي لكرة القدم هواة “اتحاد سيدي قاسم” كأس العرش المغربي من الدور التمهيدي الرابع، وانتصر على “سطاد المغربي”.

وقابل اتحاد سيدي قاسم فريق “الإتحاد الزموري للخميسات” في دور الـ32، وفاز عليه بركلات الترجيح (8-7)، بعدما انتهى الوفت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

إليكم اهداف المباراة

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