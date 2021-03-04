دوري أبطال أفريقيا | مولودية الجزائر يستعيد بن علجية وحراق قبل لقاء تونغيث

أعلن نادي مولودية الجزائر اليوم الأربعاء عن قائمة من 23 لاعبًا للفريق الأول استعدادًا للمباراة المقررة أمام تونجيت السنغالي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة التي أعلنها النادي عبر صفحته على موقع فيسبوك، عودة المهاجم مهدي بن علجية، الغائب عن الفريق منذ فترة لأسباب فنية، ولاعب خط الوسط شمس الدين حراق، الذي لم يشارك في المواجهة التي خسرها مولودية الجزائر أمام ضيفه شبيبة القبائل 2/1 السبت الماضي، للإصابة.

وتتوجه بعثة مولودية الجزائر إلى السنغال اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة، بعدما أجرى كامل أفراد البعثة المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، والتي جاءت نتائجها سلبية للجميع.