بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية في كأس ملك اسبانيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “برشلونة واشبيلية”، في إياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا، ضمن اهم مباريات اليوم الاربعاء 3-3-2021.

المباراة غير منقولة على قناة بي إن سبورتس لعدم حصولها على حقوق بث كأس ملك اسبانيا، وتنقل على قناة سبورت 1 المجرية، بالإضافة إلى قناة بريمير سبورتس 1 الآيرلندية.

وتقام مواجهة برشلونة واشبيلية على ملعب الكامب نو، بإدارة من الحكم الاسباني “خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

بعد خسارة برشلونة مباراة الذهاب أمام اشبيلية بنتيجة (2-0)، عاد لينتقم من الفريق الأندلسي في نهاية الأسبوع الماضي في مسابقة الدوري الاسباني حيث نجح في الانتصار عليه بنفس النتيجة.

ويبدو ان برشلونة جاهزًا لقلب الطاولة على اشبيلية بريمونتادا تقوده إلى نهائي كأس ملك اسبانيا، للمرة الـ42 في تاريخه، وهو رقم قياسي غير مسبوق في المسابقة المحلية.

في المقابل، لن يستسلم فريق اشبيلية بسهولة، سعيًا وراء تحقيق اللقب الأول مع المدرب “جولين لوبيتيجي”، بعدما تصعبت مهمة الفريق للغاية في المنافسة على تحقيق لقب الدوري الاسباني، أو حتى الوصول إلى مرحلة بعيدة في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن برشلونة اليوم كل من، “رونالد أراوخو، فيليب كوتينيو، أنسو فاتي، ميراليم بيانيتش، سيرجي روبيرتو”، بينما يدخل اشبيلية اللقاء بصفوفٍ مكتملة دون أي غيابات.

برشلونة 3-0 إشبيلية

???? ملعب كامب نو (برشلونة-كتالونيا)

???? كأس ملك إسبانيا (إياب نصف النهائي)

انتهت

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12″ ⚽️ Goal. الهدف الأول لبرشلونة عن طريق “عثمان ديمبيلي (تسديدة مقوسة من 22 ياردة تقريبًا).

37″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط إشبيلية “فرناندو”.

54″ ???? ???? ???? ثلاث تغييرات في إشبيلية بنزول “راكيتيتش وخيسوس نافاس وكريم رقيق” بدلاً من لوك دي يونج وفيدال وأكوينا

62″ ???? تغيير رابع لإشبيلية بنزول لوكاس أوكامبوس بدلاً من أوليفر توريس.

63″ ???? أول تغييرات مدرب برشلونة رونالد كومان بنزول “أنطوان جريزمان” بدلاً من سيرجينو ديست.

67″ ???? ركلة جزاء ضد برشلونة بعد تعرض أوكامبوس للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

68″ ???? بطاقة صفراء للاعب برشلونة “مينجيزا” بسبب عرقلة أوكامبوس داخل المنطقة.

73″ ???? حارس برشلونة “تير شتيجن” يتصدى لركلة جزاء من أوكامبوس.

73″ ???? بطاقة صفراء لمهاجم برشلونة “ليونيل ميسي” للاعتراض.

78″ ???? تغييران في برشلونة بنزول “موريبا وجونيور فيربو” بدلاً من سيرجيو بوسكيتس ومينجيزا.

79″ ???? تغيير خامس في إشبيلية بمشاركة آليخاندور باو جوميز القادم من اتلانتا في الميركاتو الشتوي، بدلاً من سوسو.

89″ ???? تغييران جديدان في برشلونة بنزول “مارتن بريثوايت وترينكاو” بدلاً من بيدري وعثمان ديمبيلي.

92″ ???? ???? بطاقة صفراء ثانية وطرد للاعب وسط إشبيلية “فرناندو”.

90+4″ ⚽️ Goal. برشلونة يسجل الهدف الثاني عن طريق “جيرارد بيكيه” (رأسية بعد عرضية من أنطوان جريزمان).

95″ ⚽️ Goal. برشلونة يسجل الهدف الثالث “مارتن بريثوايت” (رأسية بعد عرضية من جوردي ألبا).

100″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط إشبيلية “جوردان” للاعتراض على الحكم.

101″ ???? بطاقة صفراء لمدافع إشبيلية “كوندي” للاعتراض على الحكم.

103″ ???? بطاقة صفراء لمهاجم إشبيلية “يوسف النصيري” للاعتراض على الحكم.

103″ ???? بطاقة حمراء لمهاجم إشبيلية “لوك دي يونج” أثناء تواجده على دكة البدلاء بسبب الاعتراض على الحكم.

103″ ???? بطاقة صفراء ضد مدرب إشبيلية “لوبيتيجي”. 106″ تغيير في إشبيلية بنزول منير الحدادي بدلاً من جوردان.

119″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط برشلونة “ترينكاو”.

120″ صافرة نهاية اللقاء بفوز برشلونة 2/3 بمجموع المباراتين وتأهله إلي نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2021/2020.

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