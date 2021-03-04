صفقات يوفنتوس | تفعيل بند شراء مكيني ومنحه عقد دائم حتى 2025

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أعلن يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم الأربعاء التعاقد مع ويستون ماكيني لاعب الوسط الأمريكي بعقد نهائي من شالكه الألماني.
واستخدم يوفنتوس بندًا يسمح بالتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 22 عامًا بعقد نهائي مقابل 18.5 مليون يورو (22.28 مليون دولار).
والتحق ماكيني، الذي خاض 21 مباراة دولية مع الولايات المتحدة، بتشكيلة يوفنتوس على سبيل الإعارة الصيف الماضي، وبعد ثلاث سنوات من خوض مباراته الأولى على مستوى المحترفين مع فريق شالكه الأول.
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في الدوري الإيطالي ويواجه لاتسيو سابع الترتيب يوم السبت المقبل.
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