مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس

المنامة - ياسر ابراهيم -

انتهت مواجهة كريستال بالاس وضيفه مانشستر يونايتد على وقع التعادل السلبي بدون أهداف الأربعاء في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



ورفع يونايتد رصيده إلى 51 نقطة، منفرداً بالمركز الثاني بفارق نقطة وحيدة أمام ليستر سيتي، فيما أصبح رصيد كريستال بالاس 34 نقطة في المركز الثالث عشر.



وخيب "الشياطين الحمر" الآمال بتعادل ثان على التوالي بعد الأول أمام المضيف تشيلسي بالنتيجة ذاتها وكرسوا تراجع نتائجهم في الآونة الأخيرة حيث سقطوا في فخ التعادل الرابع في المباريات الخمس الأخيرة وأهدروا ثماني نقاط في سعيهم إلى المنافسة على اللقب بعدما كانوا في الصدارة قبل 10 مراحل.



وكان كريستال بالاس الطرف الأفضل في بداية المباراة لكن دون خطورة، وسرعان ما استلم الضيوف زمام المبادرة والسطيرة وخلقوا فرصا عدة فشلوا في ترجمتها إلى أهداف ابرزها تسديدة قوية للصربي نيمانيا ماتيتش من خارج المنطقة ابعدها حارس المرمى الإسباني فيسنتي غوايتا إلى ركنية (12)، وأخرى لماركوس راشفورد من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (16)، وثالثة لمايسون غرينوود من حافة المنطقة بجوار القائم الأيمن (22).



وواصل مانشستر يونايتد ضغطه في الشوط الثاني وحاول مدربه النرويجي أولي غونار سولشار تنشيط خطوط فريقه بدفعه بلاعب الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي والويلزي دانيال جيمس لكن دون خطورة باستثناء تسديدة لغرينوود من خارج اتلمنطقة مرت فوق العارضة (80)، بل أن كريستال بالاس كان في طريقه الى تجديد فوزه على ضيوفه بعدما تغلب عليهم 3-1 في أولدترافورد، خصوصا تسديدة تاوسند على الطاير مرت بجوار القائم الأيسر (65).



واعترف سولشار بالاداء المخيب للاعبيه، وقال: "مباراة مخيبة للامال وأنا قلت ذلك سابقاً، إذا لم يكن أداؤك جيدا لن تفوز بالمباريات وكريستال بالاس يصعب الامور على الفرق".



وأضاف "كانت بدايتنا بطيئة في الشوط الاول ولكننا تداركنا الموقف بعد ذلك وخلقنا العديد من الفرص لكننا للاسف لم نترجمها الى اهداف. اما في الشوط الثاني فلم نتمكن من تعديل الامور حتى مع التبديلات التي أجريناها لكن ذلك لم يكن كافيا".



المصدر: بي إن سبورت