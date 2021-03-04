الامارات | الظاهري بطل «أوك» في بطولة العالم للكارتينغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الظاهري بطل «أوك» في بطولة العالم للكارتينغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر نجم الكارتينغ البطل الإماراتي راشد الظاهري، على مجريات سباق فئة أوك - جونيور في بطولة العالم للكارتينغ سوبر ماستر في أدريا بإيطاليا. وقال بيان صحافي: «تنافس الظاهري مع أكثر من 90 سائقاً حول العالم، حيث كان الممثل الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونجح في الظفر بالسباق والوقوف على منصة التتويج».

وقال الظاهري: «سعيد لأن التدريبات التي قمنا بها أعطتني بداية إيجابية لهذا الموسم، في كل سباق أتعلم أكثر وأكسب خبرة أكبر، مسرور بالمحافظة على تركيزي في القيادة وسأستمر في التمارين بجدية لتحقيق النجاح في كل سباق».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news