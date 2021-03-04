الامارات | أمنيات شريك الرفاهية والفخامة لنادي شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أمنيات شريك الرفاهية والفخامة لنادي شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي شباب الأهلي عن توقيع اتفاقية تعاون مع «مجموعة أمنيات للتطوير العقاري»، تصبح بموجبها الشركة شريك الرفاهية والفخامة للنادي، بعدما وقّع الطرفان اتفاقية شراكة ترعى بموجبها «مجموعة أمنيات العقارية» مختلف الفرق الرياضية في النادي، كما تنضم «أمنيات» إلى رعاة الفريق الأول لكرة القدم، وسيتم وضع شعار «أمنيات» على قمصان اللاعبين في فرق كرة السلة والطائرة والدراجات بالنادي.

وذكر النادي، في بيان صحافي، أن الاتفاقية تأتي في إطار تكامل الأدوار بين المؤسسات الاقتصادية في الدولة والأندية الرياضية، وتهدف إلى رفع قدرات الأندية وتوفير الدعم اللازم لها لبلوغ الأهداف المرسومة. وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «أمنيات العقارية»، مهدي أمجد، إن المجموعة ترغب في دعم الشباب الإماراتي وتحفيز الرياضيين، مواطنين ومقيمين، مشيراً إلى أن شباب الأهلي يعد من أكبر أندية الدولة، وشرف للمجموعة التعاون مع النادي.

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