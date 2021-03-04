الامارات | أحمد صالح: كلباء دخل التاريخ رغم وداع البطولة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح: كلباء دخل التاريخ رغم وداع البطولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو شركة كرة القدم في اتحاد كلباء، أحمد صالح، إن «فريقه دخل التاريخ، رغم وداع بطولة الكأس». وقال لـ«الإمارات اليوم»: خرجنا مرفوعي الرأس، بعد أن أدى الفريق مباراة كبيرة فنياً وذهنياً، ولقيت قبولاً من الجميع، والخسارة بركلات الترجيح ليست مقياساً، لأنها ترتبط بالحظ أكثر من أي شيء آخر. وأضاف: وصول الفريق إلى نصف نهائي البطولة يعطينا زخماً مضافاً، لنواصل العمل والبناء نحو الأفضل.

ووصف أحمد صالح خوض نصف نهائي البطولة ببداية الوصول إلى تحقيق إنجازات مضافة. وأكمل: الثقة المتبادلة بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري مهدت لأن يقدم الفريق مباراة مميزة فنياً وذهنياً، بدليل أن الفريق تمكن من العودة بالنتيجة، رغم أن كلباء تأخر بهدفين مقابل لا شيء.

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