الامارات | أمير ماليزي يرغب في شراء نادي فالنسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير ماليزي يرغب في شراء نادي فالنسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار أمير ماليزي التكهنات بشأن رغبته في شراء نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم، بعد أن تحدث عن طموحاته في العلن. وقال تونكو إسماعيل سلطان إبراهيم، ولي عهد ولاية جوهور الغنية بالنفط، إن فالنسيا بحاجة إلى شخص «متعطش للنجاح»، مضيفاً أنه كان مدفوعاً بـ«صناعة التاريخ». ويملك فالنسيا حالياً رجل الأعمال الملياردير بيتر ليم من سنغافورة، الجزيرة المجاورة لولاية الأمير الجنوبية عبر مضيق جوهور.

وقال تونكو (36 عاماً) عبر خاصية القصص عبر حسابه على «إنستغرام»: «أنا لست رجل أعمال. أنا أمير». وتابع: «أنا لست شخصاً سأغير شعار ناديكم أو تقاليده. ما الذي يريده فالنسيا؟ أنتم بحاجة إلى شخص يعرف كرة القدم، متعطش للنجاح، شغوف ويفهم مدى أهمية فالنسيا كنادٍ».

ويملك تونكو نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، الذي أحرز الموسم الماضي اللقب السابع على التوالي في الدوري المحلي، وافتتح ملعب السلطان إبراهيم الذي يتسع لـ40 ألف متفرج.

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