الامارات | بني ياس يكافئ المدرب الروماني إيسيلا بعقد جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يكافئ المدرب الروماني إيسيلا بعقد جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تمديد عقد المدرب الروماني، دانيال إيسيلا، حتى عام 2023، لتقطع بذلك الطريق على الأندية التي كانت ترغب في التعاقد معه، بعد نهاية عقده مع «السماوي» الذي كان مقرراً مع ختام الموسم الجاري.

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أمس: «إن تجديد عقد المدرب يأتي بناء على ثقة النادي ومجلس الإدارة بالمدرب الروماني، بعد المستوى الكبير الذي قدمه خلال الموسم برفقة جهازه الفني».

وأحدث المدرب الروماني طفرة في نتائج الفريق، إذ يحتل حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 36 نقطة، بفارق أربع نقاط فقط عن الجزيرة «المتصدر»، فيما خرج بصعوبة من نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

من جهته، عبّر المدرب عن سعادته بتجديد العقد، مؤكداً رغبته الشديدة في أن يكون جزءاً من مشروع النادي الرياضي، وأن السماوي أصبح بالفعل كعائلته منذ أول يوم له، وقال: «أريد البقاء لسنوات طويلة مع هذا الفريق الطموح، الذي يتماشى مع تطلعاتي بالمنافسة على البطولات وتقديم مستويات رياضية مميزة».

وكان المدرب إيسيلا (49 عاماً) قاد فريق استرا الروماني لتحقيق كأس رومانيا والسوبر الروماني، بالإضافة إلى وصافة الدوري الروماني، والتأهل للمرة الأولى في تاريخه للدوري الأوروبي.

وعلى الصعيد الدولي، عمل مساعداً لمدرب منتخب رومانيا الأول، ومدرباً لمنتخب رومانيا تحت 21، كما عمل مدرباً لنادي الحزم السعودي، ويحظى إيسيلا باهتمام عدد كبير من الأندية بعد النتائج التي حققها، أخيراً، مع بني ياس، خصوصاً أنه يقوده لتقديم عروض قوية تضعه في مقدمة الدوري للمنافسة على اللقب في الموسم الحالي.

• بني ياس يحتل المركز الثالث في الدوري بفارق أربع نقاط فقط عن الجزيرة «المتصدر».

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