الامارات | النصر يهزم الجزيرة في أولى مؤجلات دوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم الجزيرة في أولى مؤجلات دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتنص النصر فوزاً صعباً على مضيفه الجزيرة، بفارق هدف وبنتيجة «25-24»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة الثامنة في بطولة الدوري العام لكرة اليد، وتُعد الأولى ضمن ثلاث مباريات مؤجلة عن مرحلة ذهاب البطولة.

ورفع النصر رصيده إلى النقطة 28، فارضاً الشراكة على كل من مليحة وشباب الأهلي في مركز الوصيف، بفارق ثماني نقاط عن الشارقة المتصدر، فيما أدت خسارة الجزيرة إلى البقاء في المركز السابع برصيد 20 نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news