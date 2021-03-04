الامارات | الشارقة يجدد عقود 4 لاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يجدد عقود 4 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى نادي الشارقة لكرة القدم إجراءات تجديد عقود ثلاثي خط الدفاع: قائد الفريق الأول شاهين عبدالرحمن (28 عاماً)، وعبدالله غانم (25 عاماً)، وحمد جاسم (24 عاماً)، بالإضافة إلى حارس المرمى حمود حويج (22 عاماً).

وقال نادي الشارقة في بيان صحافي: «إن شاهين وقّع على عقد لمدة أربعة مواسم يمتد لـ2025، بينما تم تمديد عقد عبدالله غانم لمدة ثلاث سنوات حتى 2024، أما الثنائي حمد جاسم وحمود حويج فقد تم التجديد لهما لمدة سنتين حتى عام 2023».

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين، بدر أحمد، أن المفاوضات جاءت سلسة وسهلة مع أبناء النادي، الذين أبدوا رغبة كبيرة في الاستمرار والدفاع عن ألوان «الملك»، وجاءت هذه الخطوة دعماً لعملية استقرار الفريق، والحفاظ على ركائزه، ولما أبداه اللاعبون من التزام داخل الملعب وخارجه، بالإضافة إلى القيمة الفنية للاعبين خلال المباريات، وأكد بدر أن إدارة الشركة تعمل منذ فترة على تجديد عقود اللاعبين وتعديلها بما يتناسب مع عطائهم في الملعب، وحسب تقييم الجهاز الفني والمسؤولين لهم، وتمنى في نهاية حديثه التوفيق للجميع وللفريق خلال المرحلة المقبلة، وأن ينعكس هذا الاستقرار على نتائج الفريق الأول في مبارياته بالدوري.

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