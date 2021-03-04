شكرا لقرائتكم خبر عن ايقاف كهربا.. الأهلي يكشف تفاصيل أزمة لاعب القلعة الحمراء مع موسمياني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامى عمر ربيع ياسين تفاصيل قرار الأهلى الرادع ضد محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بإيقافه لمدة شهر مع تغريمه 200 ألف جنيه. وقال عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: كهربا قبل ماتش طلائع الجيش راح فرح واحد صاحبه من غير ما يقول لأحد داخل النادى ولم يلتزم بتعليمات النادى بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع إصابات كورونا .

وأضاف: بعد مباراة طلائع الجيش موسيمانى بيسلم على اللعيبة بعد الماتش ولكن كهربا لم يسلم بسبب غضبه من عدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسى. وتابع: كهربا في الفترة الأخيرة عمل العديد من الأزمات ومحدش أخد باله منه، اعترض على عدم مشاركته أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية بجانب مشكلته مع عمرو السولية في مباراة المريخ السودانى، موسيمانى اتكلم مع سيد عبدالحفيظ وطالب بإيقافه وإخطار محمود الخطيب والرجوع إليه بنسبة كبيرة الموسم الحالى سيكون الأخير لكهربا مع الأهلى.