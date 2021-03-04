شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كهربا تجاهل تحية موسيماني وتعامل معه بشكل غير لطيف.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي أحمد شوبير، أن محمود كهربا تعامل مع بيتسو موسيماني بشكل غير لطيف، عقب مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، بمنافسات الدوري المصري الممتاز.
وأضاف شوبير:"هناك أزمة عنيفة بين موسيماني وكهربا، واللاعب لا يقبل أبداً الجلوس على دكة البدلاء".
وأوضح:" عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش تعامل كهربا بشكل غير لطيف مع مديره الفني وتجاهل تحيته ورفض السلام عليه، وموسيماني اعتاد مصافحة كل اللاعبين بلا استثناء عقب نهاية المباريات".
وأنهى تصريحاته:" بعد دقائق من الواقعة قام كهربا بالاعتذار وطلب السماح من المدير الفني ومسئولي الأهلي".
وكان الأهلي قد قرر إيقاف كهربا لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه.
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