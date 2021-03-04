شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كهربا تجاهل تحية موسيماني وتعامل معه بشكل غير لطيف.. ‏فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي أحمد شوبير، أن محمود كهربا تعامل مع بيتسو موسيماني بشكل غير لطيف، عقب مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وأضاف شوبير:"هناك أزمة عنيفة بين موسيماني وكهربا، واللاعب لا يقبل أبداً الجلوس على دكة البدلاء".

وأوضح:" عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش تعامل كهربا بشكل غير لطيف مع مديره الفني وتجاهل تحيته ورفض السلام عليه، وموسيماني اعتاد مصافحة كل اللاعبين بلا استثناء عقب نهاية المباريات".

وأنهى تصريحاته:" بعد دقائق من الواقعة قام كهربا بالاعتذار وطلب السماح من المدير الفني ومسئولي الأهلي".

وكان الأهلي قد قرر إيقاف كهربا لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه.