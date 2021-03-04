شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خناقة كهربا وموسيماني في الأهلي ورفض الخطيب مقابلة اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - باتت ايام محمود عبدالمنعم كهربا في النادي الاهلي معدودة بعد أزمته الاخيرة مع موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول والتى علي اثرها قرر مجلس الادارة إيقاف اللاعب ومعاقبة ماليا بغرامة ٢٠٠ الف جنية

ورصدت المصري اليوم تفاصيل ازمة كهربا الاخيرة مع موسيماني بعدما اشتبك اللاعب مع المدير الفني في مشهد مؤسف وتطور الامور للناقة مع موسيماني امام اللاعبين الذين تدخلوا بسرعة للفصل بين اللاعب وإبعاده عن موسيماني قبل ان يحاول الاعتداء عليه

وقال مصدر مطلع داخل الاهلي ان كهربا حاول الاستفسار مع موسيماني عن تعنته معه واتخاذ موقف منه في الفترة الاخيرة وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي

وتابع المصدر ان كهربا في مباراة طلائع الجيش الاخيرة انفعل بشدة علي موسيماني في غرفة خلع الملابس وحاول الاعتداء عليه في واقعة مؤسفة اضطرت موسيماني وسيد عبدالحفيظ كتابه تقرير ورفعه لمجلس الادارة برئاسة محمود الخطيب الذي علي الفور اتخذ قرار العقوبة ثاني ايّام مباراة طلائع وتم إبلاغ اللاعب بها الامر الذي اضطره للغياب عن المران بعدما تاكد من وجود تقرير فني ببيعه والاستغناء عنه بنهاية الموسم

وقال المصدر ان كهربا حاول خلال اليومين الماضيين الوصول لمحمود الخطيب لإنهاء الازمة وديًا الا ان الخطيب رفض مقابلته او الرد عليه وتمسك بتطبيق قيم ومبادئ الاهلي والاستغناء عنه

وقرر الجهاز الفني للأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

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