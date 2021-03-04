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أحمد شوبير يوجه رسالة لمحمود كهربا عقب إيقافه في الأهلي .. فيديو ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الاعلامي أحمد شوبير رسالة إلى محمود كهربا، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عقب قرر ناديه بإيقافه.

وقال شوبير خلال تصريحات تليفزيونية:«أحذر كهربا من سيناريو صالح جمعة في الأهلي».

وواصل في رسالته لكهربا:«أزماتك تكررت في صفوف القطبين الأهلي والزمالك».

وأكمل:«ظبطت عدادك، ولك في صالح جمعة المثل».

وأضاف شوبير:«لم يختلف أحد على موهبة صالح جمعة ولكن التراكمات والأزمات عجلت برحيله وعلى كهربا مراجعة نفسه».

وأنهى تصريحاته:«للمرة الأولى نرى أن قرار الإيقاف يصدر من الجهاز الفني في الأهلي وليس من الإدارة».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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