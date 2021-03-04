شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يوجه رسالة لمحمود كهربا عقب إيقافه في الأهلي .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الاعلامي أحمد شوبير رسالة إلى محمود كهربا، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عقب قرر ناديه بإيقافه.
وقال شوبير خلال تصريحات تليفزيونية:«أحذر كهربا من سيناريو صالح جمعة في الأهلي».
وواصل في رسالته لكهربا:«أزماتك تكررت في صفوف القطبين الأهلي والزمالك».
وأكمل:«ظبطت عدادك، ولك في صالح جمعة المثل».
وأضاف شوبير:«لم يختلف أحد على موهبة صالح جمعة ولكن التراكمات والأزمات عجلت برحيله وعلى كهربا مراجعة نفسه».
وأنهى تصريحاته:«للمرة الأولى نرى أن قرار الإيقاف يصدر من الجهاز الفني في الأهلي وليس من الإدارة».
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