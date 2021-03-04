شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يستقر على قائمة المحترفين للانضمام لمنتخب مصر .. و هذا موقف محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى جلسة مع محمد بركات مدير المنتخب خلال الساعات الماضية لبحث أمر المحترفين الذي سيقع الإختيار عليهم لتمثيل الفراعنة أمام كل من كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري فى الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول ضم المحترفين لمعسكر المنتخب قبل مواجهة كينيا مباشرة خاصة أن اللاعبين لديهم مباريات وارتباطات مع أنديتهم أيام 20 و21 مارس القادم والمعسكر سينطلق يوم 20 القادم مما سيجعل هناك صعوبة فى ضمهم فى بداية المعسكر.

و استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على ضمهم خلال المعسكر، وهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي ومصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي.