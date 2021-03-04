مشادة عنيفة مع موسيماني.. كواليس معاقبة الأهلي لكهربا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قرر الجهاز الفني للأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام، بحسب بيان مقتضب للنادي الأحمر.

من جانبها، كشفت مصادر داخل النادي الأهلي لموقع "صدى البلد"، أن الأسباب الرئيسية فى قرار الجهاز الفنى؛ هو دخول كهربا فى مشادة عنيفة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، عقب مباراة طلائع الجيش الاخيرة فى الدورى التى انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف واحد .

وأشارت المصادر الى أن كهربا انفعل بشدة على موسيمانى المدير الفنى، بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى، ومشاركته لبضع دقائق فقط خلال سير اللقاء، وهو ما أغضب اللاعب بشدة .

وتفجرت مؤخرا أزمتان كان بطلهما محمود كهربا لاعب الأهلى، بعدما تم استبعاده من مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية بعدما اخترق الفقاعة الطبية وقام بمصافحة الجماهير، قبل أن تنشب أزمة بسببه فى مباراة المريخ السودانى بعدما توفه بألفاظ خارجة تجاه أحد لاعبى بطل السودان فى مباراتهما بدورى أبطال افريقيا، حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب، الكونغولي، يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي في الجولة الثانية من سيمبا التنزاني بهدف نظيف، فيما فاز الأحمر في الجولة الأولى على حساب المريخ السوداني بثلاثية نظيفة.